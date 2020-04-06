В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придут заморозки
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются заморозки в начале недели. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, минусовая температура будет в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также на Ставрополье и на востоке Краснодарского края.
Также заморозки придут в Поволжье.
«Заморозки будут до -4°С. Но к четвергу все существенно изменится — там опять потеплеет», — рассказал синоптик.
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