В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придут заморозки

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются заморозки в начале недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, минусовая температура будет в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также на Ставрополье и на востоке Краснодарского края.

Также заморозки придут в Поволжье.

«Заморозки будут до -4°С. Но к четвергу все существенно изменится — там опять потеплеет», — рассказал синоптик.

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