Первые два случая заражения COVID-19 зафиксированы в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Карелии, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По его словам, на данный момент пациенты госпитализированы и проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Таким образом, в Карелии на сегодняшний день выявлены пять случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, в России зафиксированы 5 389 заболевших COVID-19. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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