Первые два случая заражения COVID-19 зафиксированы в Карелии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13019881/RIAN_61870951.HR-pic905-895x505-6086.jpg">

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Карелии, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По его словам, на данный момент пациенты госпитализированы и проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.

Таким образом, в Карелии на сегодняшний день выявлены пять случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в России зафиксированы 5 389 заболевших COVID-19. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию

— В России за сутки подтвердили 658 заражений коронавирусом