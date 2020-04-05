В Белоруссии начнут принудительно госпитализировать нарушителей карантина

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Лиц, не соблюдающих режим обязательной домашней самоизоляции в течение 14 дней после возвращения из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу нового типа, могут начать принудительно госпитализировать в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное постановление Министерства здравоохранения, МВД и Госпогранкомитета (ГПК) страны.

МВД будет ежедневно формировать списки лиц, прибывших в страну, при этом граждане должны указывать адреса регистрации и пребывания, говорится в документе. По данным спискам будут организованы проверки.

В случае, если прибывший в страну нарушает режим самоизоляции, будет рассматриваться вопрос о применения специальных мер, в частности принудительной госпитализации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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