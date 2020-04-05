Десять человек пострадали при взрыве в доме в Орехово-Зуеве
Десять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Московской области.
Из десяти пострадавших четверо госпитализированы, один из них ребенок, отметили в медслужбах. Там добавили, что шесть человек получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях .
Ранее сообщалось о трех погибших и шести пострадавших.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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