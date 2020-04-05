Собянин: Москва относится к самой высокой группе риска по коронавирусу

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Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава города объяснил свою оценку большим количеством людей, возвращающихся в Россию через Москву, и высоким числом зараженных. В сложившейся ситуации власти города принимают «максимально жесткие решения», чтобы не допустить распространения коронавируса, отметил Собянин.

В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора. До 1 мая в городе также запрещено посещение парков и зон отдыха.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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