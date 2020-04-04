Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Орехово-Зуеве
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Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на улице Гагарина. Предполагается, что взрыв обрушил один подъезд дома с 1 по 5 этаж.
«Хлопок газовоздушной смеси», — добавил источник.
По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.
В сети также появились фотографии, на которых видно, что часть дома была разрушена, а на улицы скопились люди.
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