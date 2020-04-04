Испания за сутки выявила коронавирус у семи тысяч человек

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В Испании за сутки врачи зарегистрировали семь тысяч случаев заражения коронавирусом, пишет Минздрав страны.

Сообщается, что за день скончались 809 пациентов. Таким образом, всего в стране коронавирусом заразились почти 125 тысяч, скончались около 12 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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