В некоторых школах учебный год может быть продлен

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Учеба в некоторых школах может продлиться до 8 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сказал Кравцов.

Из-за коронавируса школьники временно учатся дистанционно.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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