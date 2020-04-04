В некоторых школах учебный год может быть продлен
Учеба в некоторых школах может продлиться до 8 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сказал Кравцов.
Из-за коронавируса школьники временно учатся дистанционно.
В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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