Во Владикавказе власти начали бесплатно раздавать маски и антисептики
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Во Владикавказе власти начали бесплатно раздавать медицинские маски и дезинфицирующие средства жителям города. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что маски и антисептики раздаются поквартирно. Также с горожанами ведется объяснительная работа, проводится дезинфекция мест общественного пользования.
Также по инициативе представителей бизнеса формируется фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
На данный момент в Северной Осетии зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом.
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