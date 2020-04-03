ВОЗ предупредила о возможной передаче COVID-19 по воздуху

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной передаче нового типа коронавируса COVID-19 по воздуху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве отметил, что инфекция также может передаваться от бессимптомных носителей.

Он подчеркнул, что при этом чаще всего заражение происходит от человека с симптомами коронавируса воздушно-капельным путем. Райан добавил, что «двигателями» пандемии являются чихание, кашель или зараженные поверхности.

По его словам, эксперты ВОЗ занимаются изучением эффективности использования защитных масок здоровым людям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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