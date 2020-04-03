Еще 4 человека с COVID-19 скончались в Москве

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В Москве скончались еще четыре пациента, анализы которых показали положительный результат на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

В оперштабе отметили, что все скончавшиеся получили диагноз «двусторонняя пневмония».

Пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, а также пиелонефрит и атеросклероз.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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