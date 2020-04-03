Оперштаб: 90% москвичей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции
Абсолютное большинство жителей Москвы старше 65 лет соблюдают предписанный властями режим самоизоляции, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«По данным геоаналитики сотовых операторов, люди старшего поколения демонстрируют ответственный подход к режиму самоизоляции», — говорится в сообщении.
По данным штаба, лишь 5% пенсионеров выходили на улицу вблизи своих домов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.
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