Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению во взятке
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Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
«К совершению преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Плитко был задержан при получении взятки в 3,4 млн рублей.