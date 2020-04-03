РЖД сокращают и отменяют некоторые маршруты дальнего следования

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С 7 апреля РЖД временно отменяет 53 и сокращает периодичность 37 поездов дальнего следования, в том числе «Сапсаны», пишет пресс-служба холдинга.

Отмечается, что решение принято из-за непростой эпидемиологической ситуации, вызвавшей падение спроса.

«С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Холдинг уведомляет, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет восстановлена незамедлительно.

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