РЖД сокращают и отменяют некоторые маршруты дальнего следования
С 7 апреля РЖД временно отменяет 53 и сокращает периодичность 37 поездов дальнего следования, в том числе «Сапсаны», пишет пресс-служба холдинга.
Отмечается, что решение принято из-за непростой эпидемиологической ситуации, вызвавшей падение спроса.
«С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Холдинг уведомляет, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет восстановлена незамедлительно.
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