Трамп применил закон о продукции военного назначения для закупки респираторов
Президент США Дональд Трамп прибег к чрезвычайным полномочиям, предусмотренных законом о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны, чтобы обеспечить закупку респираторов. Об этом сказано в распоряжении главы государства.
Трамп распорядился обеспечить приобретение федеральными властями необходимого числа респираторов типа N95 у подразделений или дочерних компаний 3M Company.
Ранее президент США в рамках закона о производстве продукции военного назначения подписал приказ, направленный на обеспечение возможности местных производителей выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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