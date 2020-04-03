Трамп применил закон о продукции военного назначения для закупки респираторов

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Президент США Дональд Трамп прибег к чрезвычайным полномочиям, предусмотренных законом о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны, чтобы обеспечить закупку респираторов. Об этом сказано в распоряжении главы государства.

Трамп распорядился обеспечить приобретение федеральными властями необходимого числа респираторов типа N95 у подразделений или дочерних компаний 3M Company.

Ранее президент США в рамках закона о производстве продукции военного назначения подписал приказ, направленный на обеспечение возможности местных производителей выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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