Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Багамах
На Багамских островах зафиксировали первую смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр страны Губерт Миннис подтвердил первую смерть от заражения коронавирусной инфекции.
Он также отметил, что в стране зафиксирован 21 пациент с положительным результатом анализов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Бразилии за сутки врачи подтвердили тысячу случаев заражения коронавирусом
— В Египте коронавирусом заразились 779 человек
— На Украине число заразившихся коронавирусом приближается к 800