Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Багамах

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На Багамских островах зафиксировали первую смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр страны Губерт Миннис подтвердил первую смерть от заражения коронавирусной инфекции.

Он также отметил, что в стране зафиксирован 21 пациент с положительным результатом анализов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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