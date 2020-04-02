Госдеп оценил гумпомощь из России

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В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Морган Ортагус отметил, что Москва и Вашингтон не раз помогали друг друга гуманитарными грузами и будут продолжать делать это в будущем.

Он подчеркнул, что период пандемии является периодом для совместной работы стран, чтобы «победить общего врага, который угрожает жизни всех нас».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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