Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
В частности, пять пациентов погибли в Москве, один человек скончался в Подмосковье и еще один человек в Псковской области.
Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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