Армения продлевает карантин

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Армения продлевает режим всеобщего карантина на 10 дней, сообщил в прямом эфире в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы вынуждены на 10 дней продлить карантин. Такое решение мы приняли из-за зафиксированных новых случаев коронавируса», — сказал Пашинян.

В Армении коронавирусом заразились 532, скончались три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек.

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