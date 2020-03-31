Женщина упала на рельсы на станции «Парк победы» московского метро
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Женщина упала на жесткий путь станции «Парк Победы» метро Москвы, спасти ее не удалось. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Для извлечения пассажира в 12.30 отключено напряжение контактного рельса», — сказал источник.
В настоящее время причины падения выясняются.
По словам собеседника агентства, пассажирку поднимали с путей около 25 минут, она умерла.
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