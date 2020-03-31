Минюст предложил временно запретить свадьбы из-за коронавируса

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Минюст России предложил из-за коронавируса временно запретить свадьбы и разводы, пишет ведомство.

«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация может проводиться в исключительных случаях и без гостей.

В России коронавирусом заразились 2337 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.