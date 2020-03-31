В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/13027075/RIAN_6206674.HR-pic905-895x505-24756.jpg">

В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек, выписано 62 пациента, из них 19 — после лечения от коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время в клинике состоят на лечении 314 человек. Из них 202 с диагнозом пневмония, с коронавирусной инфекцией — 186 пациентов (59 подтвержденных, 127 вероятных).

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 человека (на искусственной вентиляции легких — 5, из них 4 с COVID-19).

За сутки в больницу поступило 28 пациентов, выписано 62 (COVID-19).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэрия Москвы оценила первый день самоизоляции

— Свыше 165 тысяч человек излечились от коронавируса

— Отказавшегося от госпитализации россиянина оштрафуют