Названа способная «затормозить» распространение коронавируса температура

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Распространение коронавирусной инфекции можно «затормозить» только при установлении в стране жаркой и сухой погоды. С таким мнением выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, передает РИА «Новости».

По ее словам, высокая температура может «затормозить» распространение вируса. Однако COVID-19 может достаточно долго прожить в прохладном и влажном помещении.

Как добавил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, идеальная температура для «заморозки» вируса +25°C — +27°C. Такая погода устанавливается на юге европейской территории в начале июня.

«Бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля», — уточнил он.

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