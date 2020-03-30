Азербайджан вводит запрет на выход из дома без необходимости

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Власти Азербайджана приняли решение об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса нового типа на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

Новые правила запрещают жителям страны покидать дома без крайней необходимости, сообщает оперативный штаб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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