В Британии число жертв COVID-19 достигло 1408

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Министерство здравоохранения Британии заявило об увеличении числа скончавшихся от нового типа короанвируса COVID-19 за сутки до 180. Об этом сообщает The Independent.

Так, общее число жертв заболевания составило 1408.

Кроме того, за сутки проверились на наличие коронавируской инфекции 134 946 человек, среди которых заболевшим оказался 22 141 британец.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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