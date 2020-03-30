Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств для борьбы с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Об этом он заявил в ходе совещания с полпредами в федеральных округах.

Кроме того, президент поручил развернуть центры диагностики коронавируса в регионах.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,8 тыс. человек, при этом вылечились 66 человек, а умерли — 12.

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