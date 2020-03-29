Число жертв коронавируса в Нью-Йорке возросло до 965

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В штате Нью-Йорк увеличилось число жертв коронавируса с 728 до 965, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает РИА «Новости».

Куомо уточнил, что в штате уже почти 60 тыс. заболевших. Он отметил, что в настоящее время штат находится в эпицентре пандемии COVID-19 в стране.

Губернатор предполагает, что число погибших от вируса будет ежедневно расти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время в Штатах зарегистрировано более 123 тыс. случаев заражения COVID-19. В мире заразились вирусом более 707 тыс. человек, вылечились свыше 150 тыс., а погибли — 33 524.

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