Пик распространения коронавируса определили в Британии
Заместитель главного врача Англии Дженни Харрис рассказала, когда в стране наступит пик распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что ситуация резкого возрастания числа зараженных возможна через 12 недель.
Заместитель главврача подчеркнула, что существует возможность взять ситуацию с распространением коронавирусом под контроль, однако для этого гражданам необходимо соблюдать требования самоизоляции.
«Если не придерживаться ограничений, то мы можем столкнуться со второй волной заражений», — заключила Харрис.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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