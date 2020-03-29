У главврача пермского онкодиспансера не подтвердился коронавирус
Результат анализа на коронавирус нового типа у главного врача пермского регионального онкологического диспансера Максима Мезенцева оказался отрицательным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Мезенцев был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. До госпитализации врач вернулся из-за границы и сразу отправился на работу, проигнорировав двухнедельный карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Скрыл поездку: у главврача онкоцентра заподозрили COVID-19