У главврача пермского онкодиспансера не подтвердился коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/13016905/2020-03-19T133727Z_785889615_RC21NF9OV4WB_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-HOSPITAL-pic905-895x505-15306.jpg">

Результат анализа на коронавирус нового типа у главного врача пермского регионального онкологического диспансера Максима Мезенцева оказался отрицательным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Мезенцев был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. До госпитализации врач вернулся из-за границы и сразу отправился на работу, проигнорировав двухнедельный карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скрыл поездку: у главврача онкоцентра заподозрили COVID-19