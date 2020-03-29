В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/13021099/2020-03-23T123333Z_1277316051_RC2OPF9HQBSQ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-17267.jpg">

В Омской области выявили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Зараженной оказалась семья из трех человек, они прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что они вернулись в Омск 15 марта.

«После прилета семья находилась в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на десятый день после возвращения, дал положительный результат», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что инфицированных сразу увезли в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное, болезнь протекает без симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске