В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом
В Омской области выявили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Зараженной оказалась семья из трех человек, они прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что они вернулись в Омск 15 марта.
«После прилета семья находилась в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на десятый день после возвращения, дал положительный результат», — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что инфицированных сразу увезли в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное, болезнь протекает без симптомов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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