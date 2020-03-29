В минздраве Грузии заявили, что страна находится на грани неуправляемой эпидемии COVID-19

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Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании», — сказал он.

Гамрелидзе добавил, что Грузия находится «перед реальной опасностью». Кроме того, он призвал население сделать все, чтобы эпидемии в стране не произошло.

На территории Грузии с 21 марта введет режим чрезвычайного положения. По последним данным, в стране подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом, из них 16 человек вылечились.

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