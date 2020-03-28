Памфилова призвала россиян оставаться дома

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова в субботу призвала сограждан оставаться дома.

Соответствующий призыв размещен в инстаграме Центризбиркома.

На фото Памфилова стоит на дачном участке c веником и прикреплённой к нему табличке, на которой написано «Останься дома».

В подписи к снимку указаны также коллеги Памфиловой по Центризбиркому.

Российские власти призывают граждан оставаться дома в рамках мероприятий против распространения коронавируса.

Следующая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей.