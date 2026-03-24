Последние секунды перед лобовым ДТП, в котором разбились люди, попали на видео

В Иваново на видео попало лобовое ДТП, в котором пострадал ребенок

В Иваново столкнулись Ford и Kia. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«В Иванове пьяный водитель устроил ДТП на встречке. На перекрестке проспекта Строителей и улицы Огнеборцев 52-летний водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел аварию. На кадрах видно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в Kia, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 47-летний водитель и 11-летняя пассажирка Kia получили травмы.

