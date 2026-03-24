Спасатели возобновили поиски двух пропавших на Волге детей

В Ульяновске спасатели продолжают поиски двух подростков, которые ушли на ночной переход по льду Волги и пропали. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Участок на Волге, откуда был запеленгован последний сигнал от пропавших, обследуют спасатели. По словам специалистов, толстого слоя льда в этом месте нет, он неоднороден, наблюдается шуга. Рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов. Инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей, но пока пропавших не нашли.

Двое подростков устроили ночной переход по льду Волги и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

