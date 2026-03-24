Россиянам рассказали, когда лучше покупать железнодорожные билеты на юг летом

Выгоднее всего билеты на поезд на юг России можно приобрести за 45-60 дней до отправления. В этот период россиянам доступно наибольшее количество свободных мест по начальной стоимости. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе сервиса «Купибилет».

По информации специалистов, до 60% билетов в Анапу, Адлер и Симферополь на даты с конца июля по август оказываются куплены в первые три дня после старта продаж. При этом при поздней покупке разница в цене может составлять от 25 до 30%.

В пресс-службе отметили, что сложнее всего туристам будет приобрести билеты на поезда в Анапу, Симферополь и Новороссийск из-за повышенного спроса и инфраструктурных ограничений. Путешественникам, планирующим отдых этих городах, рекомендуется обращать внимание на альтернативные маршруты, которые проходят через Краснодар или Ростов-на-Дону, и на комбинированные варианты с пересадками.

До этого сервис «Яндекс Путешествия» сообщил, что среди жителей Москвы резко повысился спрос на короткие поездки в Подмосковье. Согласно информации специалистов, количество таких путешествий выросло на 30%. При этом в топе оказались недолгие поездки на выходные.

