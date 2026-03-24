Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

На турнире ММА в Литве включили гимн СССР

Mike Segar/Reuters

Литовскому бойцу смешанного стиля (ММА) Ноюсу Ягелавичюсу включили гимн Советского Союза при выходе из раздевалки на турнире Bushido 101. Об этом сообщает Delfi.

18-летний спортсмен должен был появиться на арене перед подъемом в октагон под песню Burning Heart группы Survivor, однако диджей, включив песню, услышал вместе со всеми зрителями гимн СССР. После нескольких секунд проигрыша национального гимна СССР заиграла правильная песня.

По информации источника, боец отправил трек за несколько минут до выхода, а диджей перед тем, как включить его, предварительно не прослушал отправленную аудиозапись. Организаторы турнира заявили, что данный инцидент является технической ошибкой, вызванной случайностью.

В клубе, где тренируется Ягелавичюс, подчеркнули, что спортсмен отправил правильный трект и никто из команды не заметил проблемного фрагмента.

Ранее в США боксершу ввели в кому после нокаута.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
