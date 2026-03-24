На турнире ММА в Литве включили гимн СССР

Литовскому бойцу смешанного стиля (ММА) Ноюсу Ягелавичюсу включили гимн Советского Союза при выходе из раздевалки на турнире Bushido 101. Об этом сообщает Delfi.

18-летний спортсмен должен был появиться на арене перед подъемом в октагон под песню Burning Heart группы Survivor, однако диджей, включив песню, услышал вместе со всеми зрителями гимн СССР. После нескольких секунд проигрыша национального гимна СССР заиграла правильная песня.

По информации источника, боец отправил трек за несколько минут до выхода, а диджей перед тем, как включить его, предварительно не прослушал отправленную аудиозапись. Организаторы турнира заявили, что данный инцидент является технической ошибкой, вызванной случайностью.

В клубе, где тренируется Ягелавичюс, подчеркнули, что спортсмен отправил правильный трект и никто из команды не заметил проблемного фрагмента.

