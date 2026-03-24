Одну категорию людей назвали защищенной от трех видов рака

У людей с поллинозом (аллергией на пыльцу растений) снижен риск развития трех видов рака — толстой кишки, поджелудочной железы и мозга. Об этом заявил испанский врач Хосе Мануэль Фелисес, слова которого приводит издание ABC.

Поллиноз возникает из-за реакции иммунной системы на пыльцу растений во время цветения. Когда пыльца попадает в организм, иммунная система воспринимает ее как угрозу и начинает активно вырабатывать антитела — в частности иммуноглобулины типа IgE. По словам врача, аллергия на пыльцу встречается примерно у 15% населения в целом, при этом в последние десятилетия молодежь сталкивается с этим заболеванием чаще.

По мнению Фелисеса, именно такая повышенная активность иммунной системы может частично объяснять противораковый защитный эффект. Он сравнил ее работу с «гиперактивным охранником», который особенно внимательно отслеживает любые подозрительные изменения в организме.

«Иммунная система становится более бдительной и эффективной в обнаружении аномальных клеток и может уничтожать их до того, как они сфомируются в опухоль», — пояснил врач.

Фелисес также отметил, что аллергия может быть своего рода «побочным эффектом» активной иммунной защиты. По его словам, организм фактически жертвует комфортом в сезон цветения ради более мощного противоопухолевого контроля.

Ранее ученые выяснили, что японский зеленый чай матча ослабляет симптомы аллергии.