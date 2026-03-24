Иран согласился на переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Накануне в Белом доме заявили, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что американские чиновники похвалили работу главы МИД Ирана.