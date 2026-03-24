Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины

Российские войска в ночь на вторник нанесли удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

По информации ведомства, Вооруженные силы России также взяли под контроль село Песчаное в Харьковской области.

23 марта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы РФ ударили по седьмой погранзаставе в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники. Лебедев также сообщил об ударе по полигону с техникой НАТО в районе поселка Репки Черниговской области.

Координатор подполья отметил, что в ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины, включая энергетику, оборонную промышленность, системы управления и связи.

Ранее ВС РФ поразили места запуска беспилотников и объекты ТЭК на Украине.