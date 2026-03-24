Туриста арестовали в Марокко за раздачу подаяний

Туриста арестовали в Марокко после того, как он раздал пожертвования местным детям

Британского туриста отправили в марокканскую тюрьму из-за видеосъемки, на которой он раздавал пожертвования местным детям, пишет Daily Mail.

Двадцатилетний Сэм Раштон из Большого Манчестера приехал на отдых в Марракаш вместе с братом Джеком. Молодой человек был тронут, увидев множество детей и подростков, занимавшихся попрошайничеством, и решил собрать через соцсети деньги на покупку предметов первой необходимости, таких как подгузники и молоко. 5 марта иностранца задержали после того, как он снял себя на видео за раздачей пожертвований.

Местные власти обвинили Раштона в «нанесении позора стране» и в съемке несовершеннолетних без согласия. Задержанного доставили в камеру, а его паспорт и телефон изъяли. Мать Сэма, узнав о случившемся, запустила сбор на GoFundMe. В итоге ей удалось собрать свыше £2,5 тыс. на адвоката и сопутствующие расходы.

По итогам переговоров британцу разрешили вернуться на родину, и 14 марта он прибыл в аэропорт Манчестера. Семья поблагодарила всех за помощь, а представитель МИД Великобритании подтвердил, что ведомство поддерживает «семью британца, задержанного в Марокко», и находится в контакте с местными властями.

