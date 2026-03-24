Reuters узнал о подготовке Китая к подводной войне с США

Reuters: Китай проводит картографирование океана в рамках подготовки войны с США
Jason Lee/Reuters

Десятки китайских исследовательских судов занимаются составлением карты морского дна в стратегически важных районах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов в рамках подготовки к возможной войне с США. Об этом стало известно Reuters.

Опрошенные агентством военно-морские эксперты объяснили, что на основе собранных данных Китай получит полную картину подводной обстановки, которая в случае войны с Соединенными Штатами позволит отслеживать противника и вести бои под водой. Особое внимание, как уточнили в Reuters, уделяется, водам вокруг Филиппин, Гуама, Гавайев и американской военной базы на атолле Уэйк.

Параллельно с картографированием Китай развертывает сеть датчиков в рамках проекта «Прозрачный океан», сообщили в агентстве. Системы мониторинга температуры, солености и течений уже созданы в Южно-Китайском море и расширены на Тихий и Индийский океаны.

Командующий Управлением военно-морской разведки США, контр-адмирал Майк Брукс в Конгрессе заявил, что сбор данных китайскими судами «представляет собой стратегическую проблему». В Reuters обратили внимание, что США десятилетиями обладали преимуществом в знании океанских театров военных действий, однако усилия КНР могут подорвать это преимущество.

Ранее Китай заявил о готовности к любой войне с США.

 
