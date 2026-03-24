Сергей Лазарев пришел на кладбище: «Жизнь заканчивается и все»

Певец Сергей Лазарев пришел на кладбище, чтобы помянуть старшего брата Павла. Размышлениями в памятную дату он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Павла не стало 11 лет назад, и в годовщину исполнитель пришел к нему на могилу.

«Иду по кладбищу, вокруг всех этих могил, думаю о том, как же мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, не соответствовать чьим-то ожиданиям. Так много ограничений себе сами ставим, а потом в момент просто жизнь заканчивается и все...» — обратился к подписчикам Лазарев.

В марте 2015 года 37-летний Павел Лазарев попал в аварию. Он получил серьезную травму головы, и через несколько дней у мужчины остановилось сердце.

