Сергей Лазарев пришел на кладбище: «Жизнь заканчивается и все»

Певец Лазарев помянул старшего брата на кладбище
laazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев пришел на кладбище, чтобы помянуть старшего брата Павла. Размышлениями в памятную дату он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Павла не стало 11 лет назад, и в годовщину исполнитель пришел к нему на могилу.

«Иду по кладбищу, вокруг всех этих могил, думаю о том, как же мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, не соответствовать чьим-то ожиданиям. Так много ограничений себе сами ставим, а потом в момент просто жизнь заканчивается и все...» — обратился к подписчикам Лазарев.

В марте 2015 года 37-летний Павел Лазарев попал в аварию. Он получил серьезную травму головы, и через несколько дней у мужчины остановилось сердце.

Недавно стало известно о состоянии могилы актрисы Веры Алентовой. 21 февраля Алентовой могло бы исполниться 84 года. Ее не стало 25 декабря 2025 года. 83-летней звезде стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского во время траурной церемонии в честь народного артиста России Анатолия Лобоцкого, с которым артистка играла в картине «Зависть богов».

Ранее не стало уличного артиста Непредсказуемого Предсказателя.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
