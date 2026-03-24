С России сняли санкции в легкой атлетике

World Athletics сняла обвинения с ВФЛА в нарушении антидопинговых правил
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сняла обвинения с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, ВФЛА прошла все необходимые процедуры перед полноценным возвращением статуса признанной национальной федерации.

«ВФЛА прошла «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», — заявил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее американского чемпиона мира дисквалифицировали за нарушение допинг-правил.

 
