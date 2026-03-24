Минобороны: российские войска взяли под контроль Песчаное в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», которые заняли населенный пункт.

До этого российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка Сумской области. Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах сел Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь.

19 марта Минобороны РФ заявило, что военнослужащие подразделений группировки войск «Юг» взяли под контроль населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). 18 марта ведомство сообщило, что российские бойцы полностью заняли населенный пункт Александровку в ДНР. В сообщении отмечалось, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

