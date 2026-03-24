Билан избавляется от резиденции за 250 млн рублей

Российский певец Дима Билан избавляется от резиденции на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-консультанта артиста NF Group.

«Резиденция площадью 440 кв. м находится в коттеджном поселке «Монтевиль» в Истринском районе, в 23 км от МКАД по Новорижскому шоссе», — уточнил источник.

Дом выставили на продажу за 250 млн рублей. Билан продает жилье, потому что планирует купить другой загородным дом.

В двухэтажном коттедже Билана четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна, гараж на две машины. Он оформлен в современном минималистичном стиле и находится на лесном участке.

