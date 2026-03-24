В Петербурге мать и отчим получили сроки за съемку порно с детьми

kp.ru: в Петербурге мать и отчима осудили за насилие над детьми

В Петербурге суд приговорил супругов к реальным срокам лишения свободы за преступления против детей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, отец семейства систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и снимал происходящее на видео. Его супруга знала о происходящем, но не вмешивалась. Взрослые также регулярно избивали и истязали детей.

Фигурантов задержали в 2024 году, женщине назначили 5 лет колонии общего режима с запретом работать с детьми на полтора года. Ее мужу дали 20 лет строгого режима и запретили заниматься деятельностью с несовершеннолетними на 18 лет. Суд также взыскал с осужденных 1,4 млн рублей в пользу потерпевших. Заседания проходили в закрытом режиме.

