В Петербурге мать и отчим получили сроки за съемку порно с детьми

kp.ru: в Петербурге мать и отчима осудили за насилие над детьми
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петербурге суд приговорил супругов к реальным срокам лишения свободы за преступления против детей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, отец семейства систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и снимал происходящее на видео. Его супруга знала о происходящем, но не вмешивалась. Взрослые также регулярно избивали и истязали детей.

Фигурантов задержали в 2024 году, женщине назначили 5 лет колонии общего режима с запретом работать с детьми на полтора года. Ее мужу дали 20 лет строгого режима и запретили заниматься деятельностью с несовершеннолетними на 18 лет. Суд также взыскал с осужденных 1,4 млн рублей в пользу потерпевших. Заседания проходили в закрытом режиме.

До этого в ХМАО мужчину осудили за изнасилование своих детей. Мужчина насиловал дочь и сына 2007 и 2013 годов рождения соответственно, это происходило в течение десяти лет. Суд приговорил обвиняемого к 19 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
