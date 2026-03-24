Ученые выявили неожиданную причину повышенного давления

Ученые обнаружили область мозга, которая может играть ключевую роль в развитии гипертонии. Речь идет о латеральной парафациальной зоне — участке ствола мозга, отвечающего за базовые функции организма, такие как дыхание и сердечный ритм. Работа опубликована в журнале Circulation Research (CR).

Как пояснил руководитель работы, профессор Джулиан Патон из Оклендского университета, эта область активируется при так называемом «форсированном» выдохе — например, во время смеха, кашля или физической нагрузки.

«В таких случаях задействуются мышцы живота, тогда как при обычном дыхании выдох происходит пассивно за счет упругости легких», — отметил Пейтон.

Исследователи обнаружили, что латеральная парафациальная зона связана с нервными путями, регулирующими сужение сосудов. Это напрямую влияет на уровень артериального давления.

«Мы выявили новую область мозга, которая вызывает повышение давления. Да, в этом случае именно мозг играет ключевую роль», — заключил ученый.

В эксперименте показано, что при гипертонии эта зона становится гиперактивной. Когда исследователи подавляли ее работу, давление снижалось до нормальных значений. Ученые предполагают, что определенные типы дыхания, особенно связанные с активной работой брюшных мышц, могут способствовать повышению давления. Это открывает возможность использовать дыхательные особенности как маркер риска и инструмент диагностики.

При этом прямое воздействие на мозг с помощью лекарств остаётся сложной задачей, поскольку препараты обычно действуют на весь орган сразу. Однако исследователи нашли обходной путь. Выяснилось, что активность этой зоны регулируется сигналами от каротидных телец — небольших структур в области шеи, отслеживающих уровень кислорода в крови. В отличие от мозга, на них можно воздействовать медикаментозно.

«Мы планируем использовать препарат, который подавляет активность каротидных телец и тем самым косвенно «выключает» эту область мозга», — объяснил Пейтон.

По словам авторов, такой подход может стать основой новых методов лечения гипертонии, особенно у пациентов с апноэ сна.

