Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выявили неожиданную причину повышенного давления

CR: обнаружена область мозга, играющая ключевую роль в развитии гипертонии
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили область мозга, которая может играть ключевую роль в развитии гипертонии. Речь идет о латеральной парафациальной зоне — участке ствола мозга, отвечающего за базовые функции организма, такие как дыхание и сердечный ритм. Работа опубликована в журнале Circulation Research (CR).

Как пояснил руководитель работы, профессор Джулиан Патон из Оклендского университета, эта область активируется при так называемом «форсированном» выдохе — например, во время смеха, кашля или физической нагрузки.

«В таких случаях задействуются мышцы живота, тогда как при обычном дыхании выдох происходит пассивно за счет упругости легких», — отметил Пейтон.

Исследователи обнаружили, что латеральная парафациальная зона связана с нервными путями, регулирующими сужение сосудов. Это напрямую влияет на уровень артериального давления.

«Мы выявили новую область мозга, которая вызывает повышение давления. Да, в этом случае именно мозг играет ключевую роль», — заключил ученый.

В эксперименте показано, что при гипертонии эта зона становится гиперактивной. Когда исследователи подавляли ее работу, давление снижалось до нормальных значений. Ученые предполагают, что определенные типы дыхания, особенно связанные с активной работой брюшных мышц, могут способствовать повышению давления. Это открывает возможность использовать дыхательные особенности как маркер риска и инструмент диагностики.

При этом прямое воздействие на мозг с помощью лекарств остаётся сложной задачей, поскольку препараты обычно действуют на весь орган сразу. Однако исследователи нашли обходной путь. Выяснилось, что активность этой зоны регулируется сигналами от каротидных телец — небольших структур в области шеи, отслеживающих уровень кислорода в крови. В отличие от мозга, на них можно воздействовать медикаментозно.

«Мы планируем использовать препарат, который подавляет активность каротидных телец и тем самым косвенно «выключает» эту область мозга», — объяснил Пейтон.

По словам авторов, такой подход может стать основой новых методов лечения гипертонии, особенно у пациентов с апноэ сна.

Ранее российских врачей обучили инновационному методу борьбы с хронической болью.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!