Лавров заявил, что Россия будет оказывать поддержку Кубе, в том числе гуманитарную

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова заявил, что Россия обеспокоена эскалацией вокруг Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на Кубу усиливается внешнее давление.

«Мы подтверждаем нашу солидарность с кубинскими друзьями в их праве на суверенный путь развития. Будем и далее оказывать помощь, поддержку, включая материальную, гуманитарное содействие», — поделился российский министр.

22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио рассказал, что Вооруженные силы республики ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны США.

По его словам, Куба «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.

 
