ВСУ не смогли поразить ни одной баллистической ракеты России

«Страна.ua»: Украина не сбила ночью ни одной из семи ракет, выпущенных РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли этой ночью сбить ни одной из семи баллистических ракет, запущенных Россией. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает «Страна.ua».

По информации украинской стороны, всего удалось подавить 390 воздушных целей. Из них были сбиты 25 ракет из 34 запущенных, а из 392 ударных беспилотников удалось уничтожить 365.

Согласно отчету, за ночь шесть ракет достигли своих целей, зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников в 22 локациях, еще в 10 локациях были обнаружены обломки БПЛА.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Там добавили, что целями для ударов также стали места сборки и запуска дронов ВСУ. Атакам подверглись и пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147 районах.

Кроме того, по данным Минобороны, за сутки были сбиты 526 украинских беспилотников самолетного типа и перехватили восемь управляемых авиационных бомб.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
