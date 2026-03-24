Кошта: ФРГ инвестировала в «Севпоток», предложив России зависимость от ее газа

Председатель Евросовета Антониу Кошта упрекнул Германию из-за строительства «Северного потока» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления в Париже в университете Science Po он заявил, что Германия предложила России свою полную зависимость от газа для развития экономики. По его словам, Германия инвестировала миллиарды в строительство проекта «Северный поток», чтобы основывать свой экономический рост на российском газе.

В ноябре прошлого года глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения специальной военной операции на Украине, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти.