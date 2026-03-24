Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Евросовете упрекнули ФРГ из-за сотрудничества с Россией по «Северному потоку»

Кошта: ФРГ инвестировала в «Севпоток», предложив России зависимость от ее газа
Johanna Geron/Reuters

Председатель Евросовета Антониу Кошта упрекнул Германию из-за строительства «Северного потока» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления в Париже в университете Science Po он заявил, что Германия предложила России свою полную зависимость от газа для развития экономики. По его словам, Германия инвестировала миллиарды в строительство проекта «Северный поток», чтобы основывать свой экономический рост на российском газе.

В ноябре прошлого года глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения специальной военной операции на Украине, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!